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Çöplükte Kalaşnikof mermileri bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir çöplükte çuval içerisinde 82 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi bulundu.

23 Mart 2009 02:00

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir çöplükte çuval içerisinde Kalaşnikof piyade tüfeği mermileri bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı'ya bağlı Kuzuluk beldesinde belediye ait çöplükte çalışan işçiler, çuval içerisinde çeşitli miktarda mermi buldu.

İşçiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede çuval içinde, 82 adet Kalaşnikof mermisi, 2 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet av tüfeği, 6 adet değişik çapta mermi çekirdeği bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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