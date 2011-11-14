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Çöplük yangını kontrol altına alındı ERDEK (A.A)

14 Kasım 2011 19:00

-Çöplük yangını kontrol altına alındı ERDEK (A.A) - 14.11.2011 - Balıkesir'in Erdek İlçesi Tatlısu köyündeki çöplükte öğleyin çıkan yangın, kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, metan gazı sıkışması nedeniyle çıktığı ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtilen yangın, bölgeye sevk edilen Erdek ve Karşıyaka belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevler ormanlık alana sıçramadan yangının söndürülmüş olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

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