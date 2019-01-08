Çöpleri bastonuyla karıştırıp, yiyecek ve giyecek aradı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yaşlı adamın, kar yağışına aldırış etmeden çöp konteynerini karıştırıp yiyecek ve giyecek araması, görenlerin yüreğini burktu.

Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerinde yaşlı adamın bastonu ile çöpleri karıştırarak yiyecek araması objektiflere takıldı. Kar yağışına aldırış etmeden, buz gibi havada, aynı cadde üzerindeki diğer çöp konteynerlerini dolaşıp, bulduğu yiyecek ve giyecekleri yanında gezdirdiği pazar çantasına atan yaşlı adamın bu durumu görenlerin yüreklerini burktu.



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