Çöpe atılan 'vicdan': Ağlama sesi duydu, siyah poşetin içinde 4 günlük bebek buldu!

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından 4 günlük bebek, ses çıkarıp biri fark etmesin diye çöp poşetiyle ağzı bağlı olarak çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Çevredeki esnafın fark etmesi üzerine boğulmaktan kurtarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul’un Küçükçekmece semtine bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşanan olayda henüz 4 günlük bir bebeği çöp poşetine koyarak çöpe attılar. Bu olaya gözleriyle şahit olan mahalle sakinleri olayın şokuyla beraber hemen yetkilileri aradı ve bebek ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Bazı mahalle sakinlerinin büyük tepki verdiği olay sonrası polis, bebeği çöpe atan kişilerle ilgili soruşturma başlattı.

Alie ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olayla ilgili "İstanbul Küçükçekmece'de terk edilen yavrumuz, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren tedavisinin ardından İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce koruma ve bakım altına alınacaktır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Küçükçekmece'de terk edilen 4 günlük bebeğin, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.