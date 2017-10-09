T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çöpe atılan 'vicdan': Ağlama sesi duydu, siyah poşetin içinde 4 günlük bebek buldu!

Bebek, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü

09 Ekim 2017 14:21

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından 4 günlük bebek, ses çıkarıp biri fark etmesin diye çöp poşetiyle ağzı bağlı olarak çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Çevredeki esnafın fark etmesi üzerine boğulmaktan kurtarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul’un Küçükçekmece semtine bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşanan olayda henüz 4 günlük bir bebeği çöp poşetine koyarak çöpe attılar. Bu olaya gözleriyle şahit olan mahalle sakinleri olayın şokuyla beraber hemen yetkilileri aradı ve bebek ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Bazı mahalle sakinlerinin büyük tepki verdiği olay sonrası polis, bebeği çöpe atan kişilerle ilgili soruşturma başlattı.

Alie ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olayla ilgili "İstanbul Küçükçekmece'de terk edilen yavrumuz, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren tedavisinin ardından İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce koruma ve bakım altına alınacaktır" açıklamasında bulundu. 

İstanbul Küçükçekmece'de terk edilen 4 günlük bebeğin, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

ETİKETLER

bebek4 ünlüki çöptorbamahalleliaile ve sosyal politikalar bakanlığıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24