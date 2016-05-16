Çöpe atılan canlı bomba yeleği, IŞİD'lileri yakalattı

Şanlıurfa'da, temizlik işçileri çöpte üzerinde patlayıcı bulunan 2 intihar yeleği buldu. Polisin el koyduğu yelekleri çöpe attığı belirlenen IŞİD üyesi Suriye uyruklu iki kişiyi tutukladı.

Şanlıurfa’da geçen 1 Mayıs günü polisler, IŞİD üyesi Suriye uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından serbest bırakılan şüphelilerden Huzeyif A., polislerce yeniden takip altına aldı.

DHA'nın haberine göre, polisin kendilerini takip ettiğini fark eden Huzeyif A.’nın eşi Cada A., evde bulunan canlı bombalı saldırıda kullanılan 2 intihar yeleğini gizlediği yerden çıkartarak çöp konteynerine attı.



İşçilerin ihbarıyla harekete geçen polis, incelediği yeleklerde demir bilyelerle güçlendirilmiş 22 patlayıcı madde bloku ile fünye düzeneği buldu.



Polisin yürüttüğü soruşturmada el konulan intihar yeleklerinin daha önce IŞİD operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Huzeyif A.’nın eşi Cada A. tarafından çöpe atıldığını saptadı ve Suriye uyruklu çift, Hayati Harrani Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Suriyeli çift, sorgulamasında suçlarını itiraf etti.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Suriyeli Cada A., serbest bırakılırken, eşi Huzeyif A. ile Cavit B., tutuklanarak cezaevine konuldu.