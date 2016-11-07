Çöpe atılan bebeği, kâğıt toplayıcıları buldu

Esenyurt'ta annesi tarafından çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebeği kağıt toplayıcıları buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Minik bebeğe doktorlar tarafından "umut" adı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; olay, dün akşam Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde bir kadın poşet içerisinde getirdiği yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atarak kaçtı. Bir süre sonra kağıt toplayıcı bir şahıs konteyneri karıştırırken çocuğu fark etti ve çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Hemen çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu ve çocuğu battaniyeye sararak bir iş yerine götürdü. Durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hemen Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yeni doğan yoğun ünitesinde alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren Esenyurt Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu hekimi Uzman Doktor Şeyhmus Çelik "Bebeğimizin göbeği bağlamadan getirilmiş açık tutulmuş. Bu böyle olduğu için bebekte kan kaybına sebep olabilirdi. Biz hemen bütün tetkiklerini yaptık. Hemen bütün aşılarını da yaptık. Şuan antibiyotik de başladık, genel durumu iyi. Bebeğimiz şuan 3 kilo 70 gram ağırlığında. Çok şükür ki bu göbek bağından dolayı bir kan kaybı olmamış eğer olsaydı bu bebeğin ölümüne sebep olabilirdi ve sanırım da o amaçla bu yapılmış"dedi.

Bebeğe "Umut" ismi verildi

Esenyurt Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzman Doktor Necati Taşkın bebeğe umut ismini verdiklerini belirterek "Bebeğimiz çöpte kağıt toplayıcı tarafından göbeği daha kesilmeden açık şekilde bulunmuş. Hastanemize getirildiği andan itibaren gerekli bakımı ve tıbbi müdahalesi yapıldı. Bebeğimizin yatışını yaptık tıbbi müdahalesi sürmektedir. Bebeğimizin adını biraz klasik olacak ama 'Umut' koyduk" ifadelerini kullandı.

Olayın görgü tanığı olan Cemil Elmacı ise bebeği ilk olarak kağıt toplayıcının bulduğunu belirterek "Saat 22:30 sıralarında elemanlarımız bir kağıt toplayıcının çöpte bir bebek bulduğunu söyledi. Kağıt toplayıcı ilk olarak korkuyor atıyor çocuğu sonra buradan bir esnaf arkadaşımız bebek olduğunu fark etti. Sonra hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Burada kısa bir süre tuttuktan sonra sağlık ekiplerine teslim ediliyor çocuk" diye konuştu.

Olayı soruşturan polis, bebeği çöp konteynerine bırakan anneyi arıyor.