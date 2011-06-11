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ÇÖPÇÜ AİLENİN ACI SONU ANTALYA (A.A)

11 Haziran 2011 15:35

-ÇÖPÇÜ AİLENİN ACI SONU ANTALYA (A.A) - 11.06.2011 - Antalya'da devrilerek alev alan kamyonetteki ikisi çocuk üç kişi yanarak öldü, bir kişi de yaralandı. Antalya merkez Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda seyreden ve plakası belirlenemeyen kamyonet, belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildikten sonra alev aldı.  Çöplerden hurda kağıt toplayan ailenin bulunduğu kamyonetteki iki çocuk ile bir kadın yanarak hayatını kaybetti. Ayakları yanan ve araçtan çıkmayı başaran kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın görgü tanıklarından Ertan Dinç, iki kamyonetin çarpıştığını, çarpışmadan sonra bir kamyonetin uzaklaştığını, diğerinin ise devrilerek alev aldığını anlattı. Kaza ölenler ile yaralanan sürücünün kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.

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