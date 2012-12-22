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Dünya

Copahue Yanardağı volkanik kül ve gaz püskürtmeye başladı

Arjantin'in Neuguen viyaleti ile Şili'nin Biobio bölgesinde bulunan Copahue yanardağında püskürmeler başladı

22 Aralık 2012 23:45

Arjantin'in Neuguen viyaleti ile Şili'nin Biobio bölgesinde bulunan yanardağın, bugün erken saatlerden itibaren volkanik kül ve gaz püskürmetmeye başlaması her iki ülke yetkililerini alarma geçirdi.

Ancak yetkililerden gelen açıklamalarda, yanardağda gözlenen püskürmenin henüz başlangıç safhasında olduğu belirtildi. Şili Madencilik Bakanı Hernan de Solminihac, yanardağdan yükselen duman tabakası nedeniyle Arjantin'deki acil durum yetkililerin sarı alarm uyarısı yayımladığını ve yanardağın faaliyetlerini, tam bir püskürme olasılığına karşı gözlem altına aldığını duyurdu.

Bölgeden geçmesi beklenen uçakların pilotlarının konuya ilişkin uyarıldığını belirten yetkililer, buna karşılık And Dağları silsilesinde yer alan yanardağın çevresinde yaşayanların tahliye edilmesini gerektiren bir durumun henüz söz konusu olmadığını kaydetti.

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