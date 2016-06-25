T24 LogoT24 Logo
Spor

Copa Amerika finali pazarı pazartesiye bağlayan gece oynanacak

Copa America'da Şili'nin 1 Arjantin'in ise 14 şampiyonluğu bulunuyor

25 Haziran 2016 19:31

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki final maçı, pazarı pazartesi gününe bağlayan gece oynanacak.Final maçında 14 kez kupayı kazanan Arjantin ile son şampiyon Şili, East Rutherford kentindeki MetLife Stadı'nda karşılaşacak. 

 

Arjantin ve Şili finale nasıl yükseldi

 

D Grubu'nda 3 maçını da kazanarak 9 puanla çeyrek finale yükselen Arjantin, 10 kez fileleri havalandırarak Copa America'nın grup aşamalarındaki gol rekorunu egale etmişti. Mavi-beyazlılar, çeyrek finalde Venezuela'yı 4-1, yarı finalde de ev sahibi ABD'yi 4-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Aynı grupta yer alan Şili ise 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlamış, çeyrek finalde Meksika'yı 7-0, yarı finalde ise Kolombiya'yı 2-0 yenerek finale yükselmişti. İki takım arasında grupta oynanan maçı Arjantin, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Copa America'da 6. kez final maçına çıkacak Şili, ilk şampiyonluğunu geçen yıl ev sahipliği yaptığı turnuvada, Arjantin'e penaltılarla üstünlük sağlayarak yaşamıştı. Arjantin ise 28. finalinde 15. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Mavi-beyazlılar daha önce 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991 ve 1993 yıllarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

ETİKETLER

Copa AmericaArjantinŞili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24