Copa Amerika finali pazarı pazartesiye bağlayan gece oynanacak

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki final maçı, pazarı pazartesi gününe bağlayan gece oynanacak.Final maçında 14 kez kupayı kazanan Arjantin ile son şampiyon Şili, East Rutherford kentindeki MetLife Stadı'nda karşılaşacak.

Arjantin ve Şili finale nasıl yükseldi

D Grubu'nda 3 maçını da kazanarak 9 puanla çeyrek finale yükselen Arjantin, 10 kez fileleri havalandırarak Copa America'nın grup aşamalarındaki gol rekorunu egale etmişti. Mavi-beyazlılar, çeyrek finalde Venezuela'yı 4-1, yarı finalde de ev sahibi ABD'yi 4-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Aynı grupta yer alan Şili ise 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlamış, çeyrek finalde Meksika'yı 7-0, yarı finalde ise Kolombiya'yı 2-0 yenerek finale yükselmişti. İki takım arasında grupta oynanan maçı Arjantin, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Copa America'da 6. kez final maçına çıkacak Şili, ilk şampiyonluğunu geçen yıl ev sahipliği yaptığı turnuvada, Arjantin'e penaltılarla üstünlük sağlayarak yaşamıştı. Arjantin ise 28. finalinde 15. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Mavi-beyazlılar daha önce 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991 ve 1993 yıllarında şampiyonluğa ulaşmıştı.