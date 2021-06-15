Copa America'da Arjantin ile Şili berabere kaldı

Copa America'da Arjantin, Lionel Messi'nin frikik golüyle öne geçtiği maçta Eduardo Vargas'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Turnuvada günün bir diğer maçında ise Paraguay, Bolivya'yı 3-1 mağlup etti.

Copa America 2021'de Lionel Messi'li Arjantin sahneye çıktı. A Grubu maçında Şili ile karşılaşan Arjantin, 33. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı şık golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı Arjantin üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Şili penaltı kazandı. Arturo Vidal'in penaltıdan sert vuruşu önce kaleci sonra direkten döndü ancak uçarak kafayla topu tamamlayan Eduardo Vargas 1-1'lik eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda Arjantin galibiyet için baskı kursa da sonuç değişmedi ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Paraguay ikinci yarıda açıldı

Grubun diğer maçında Paraguay, 1-0 geriye düştüğü maçta Bolivya’yı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Bolivya’da Cuellar 45+9’da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saavedra’nın 10. dakikadaki golüne, Paraguay 62’de Kaku, 65 ve 80’de Romero ile yanıt verdi.

Bu sonuçların ardından Paraguay A Grubu’nda liderliğe yükseldi. Grupta ikinci maçlar 19 Haziran’da Şili-Bolivya ve Arjantin-Uruguay arasında oynanacak.