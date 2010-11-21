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ÇÖP UYARISINDA BULUNAN BELEDİYE BAŞKANI DARBEDİLDİ MİDYAT (A.A)

21 Kasım 2010 21:00

-ÇÖP UYARISINDA BULUNAN BELEDİYE BAŞKANI DARBEDİLDİ MİDYAT (A.A) - 21.11.2010 - Mardin'in Midyat ilçesi Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu'nun, çöp dökmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu bazı kişilerin saldırısı sonucunda yaralandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yürümekte olan Nasıroğlu, çöp döken bir kişiyi çöp dökme saati olmadığı konusunda uyarınca, çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydana gelen taşlı sopalı kavgada yaralanan Nasıroğlu, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan Nasıroğlu, daha sonra taburcu edildi.  Nasıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda yürürken bir kişinin çöp döktüğünü gördüğünü, bunun üzerine çöp dökme saati olmadığını belirterek, bu kişiyi uyardığını söyledi. Yanından uzaklaşan gencin bir süre sonra akrabaları ile yanına gelerek kendisi ile tartıştıklarını belirten Nasıroğlu, ''Daha sonra beni dövmeye başladılar. Korumaların müdahalesi ve havaya ateş açması sonucu uzaklaştılar ve yanımdakiler de beni hastaneye getirdiler'' dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olaya karışan kişilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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