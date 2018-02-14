Çöp toplama kamyonu, itfaiye önünde alev aldı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde çöp toplama kamyonu, İtfaiye Müdürlüğü önünde alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle aracın büyük bir zarar görmesi önlendi.

Oltu Belediyesi\'ne ait temizlik işlerinde kullanılan çöp toplama kamyonun kasası, dün akşam saatlerinde İtfaiye Müdürlüğü önünde aniden yanmaya başladı. Çöp toplama aracının doldurdukları kasanın alevler çıktığını gören itfaiyeciler, anında müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangının itfaiyenin önünde çıkması \'şans\' olarak değerlendirildi.



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