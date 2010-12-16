'Çöp' tahviller 2010’da altına dönüştü

T24 - Kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında olan ve bazıları ‘çöp’ (junk) statüsünde bulunan şirketlerin ihraç ettiği tahviller bu yılın en çok rağbet gören varlıkları arasında yer aldı.



Bu yıl yatırım yapılabilir seviyenin altında derecelendirilen şirketler, toplamda 300 milyar dolarla rekor seviyede tahvil satışı gerçekleştirdi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



1980’li yıllardaki skandalların ardından, Wall Street tarafından “yüksek getirili tahviller” olarak adlandırılan çöp tahviller, 2010’un da en iyi yatırım araçlarından biri olarak gösterildi.



Bu yıl, ABD’deki çöp tahviller, yüzde 15’in üzerinde getiri sağladı.



JPMorgan’ın son çalışmasına göre, bu ilgi çöp seviyesindeki tahvilleri, değerli varlıkların performansı açısından altından sonra ikinci sıraya yerleştirdi. Yatırımcılar da bu yüzden, yüksek getirili tahvillere rekor seviyede para yatırdı.



Çöp tahvillere ilgi yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Bu varlıklara, son yıllara kadar fazla ilgi göstermeyen Avrupa’da da ilgi 2010’da arttı.



İsveçli Credit Suisse bankasına göre, Avrupalı şirketlerin tüm para birimleride bu yıl sattığı çöp tahvillerin miktarı 68.4 milyar dolar oldu. Bu, 2006’da kırılan rekorun yüzde 75 daha üzerinde bir miktar oldu. Bankacılar, gelecek yıl bu piyasadaki hacmin daha fazla olmasını bekliyor.





NE KADAR SÜRECEK?



Ancak şimdi çöp tahvillere olan ilginin ne kadar süreceği tartışılıyor.



Fransız BNP Paribas bankasının Küresel Kredi Stratejisti Martin Fridson, “Bazı yatırımcılar, belirli ikilemlerle karşı karşıya kalıyor. Çöp tahviller şu anda büyük konjonktürel kazançlar için girebileceğiniz bir piyasa gibi durmuyor” dedi.



Akıllara takılan diğer bir soruysa, yüksek getirili tahvillere olan ilginin faizlerin yükseldiği dönemde de devam edip etmeyeceği.



Son haftalarda, ABD’de vergi indirimlerinin devam etmesine izin veren vergi planıyla güçlenen ekonomik büyüme tahminleri, uzun vadede faiz oranlarının yükseleceğine yönelik beklentileri artırdı.



ABD Hazine tahvillerinin getirileri yükselirken, bu kağıtların fiyatlarının düştüğü görüldü.



Yatırımcılar, havayolu şirketlerinden, kumarhaneler, telekomünikasyon şirketlerinden, enerji firmalarına kadar farklı şirketlerin çöp seviyesindeki tahvillerinin ne kadar çekici olduğuna karar vermek için, şirketlerce önerilen getirilerle birlikte, bu tahvillerden elde edecekleri kazançların daha az riskli tahvillere kıyasla ne kadar fazla olacağını da hesaplıyor.



Normalde, güvenilir seviyedeki tahvillerin getirisi çöp seviyesindeki tahvillerden çok daha az oluyor.



Çöp tahvilleri olası krizlere karşı sigortalamak için ödenen risk primlerinde ise farklılıklar göze çarpıyor. Bank of America Merrill Lynch endeksinde, risksiz tahvillerle, çöp tahviller arasındaki getiri farkının 568 baz puan olduğu görüldü.



2009 ve 2010 yılında geri ödemelerde sorun yaşanmadığı için, ABD’de çöp tahviller için kredi görünümü sağlam görünüyor. Buna rağmen, bireysel iflaslar da gerçekleşti.





