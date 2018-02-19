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Çöp konteynerine çarptığı bisikletten düşüp öldü

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bisikletiyle çöp konteynerine çarpan ve yere düşerken kafasını kaldırıma vuran kasksız Hamdi Muslu (59) olay yerinde yaşamını yitirdi

19 Şubat 2018 20:46

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bisikletiyle çöp konteynerine çarpan ve yere düşerken kafasını kaldırıma vuran kasksız Hamdi Muslu (59) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aydoğdu Mahallesi Dereköy Çayı yanından Atatürk Bulvarı\'na doğru bisikletiyle giden kasksız Hamdi Muslu, bugün saat 12.30\'da yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak yere düştü. Muslu, kafasını taş parkeye çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri, Muslu\'yu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Muslu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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