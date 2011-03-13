-ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Pendik'te bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir konteynerden çöp toplayan kişiler, bebek cesedi gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin yeni doğmuş kız bebeğe ait olduğunu belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pendik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis, bebeği kimin bıraktığını bulmak için çalışma başlattı.