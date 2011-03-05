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ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ İZMİR (A.A)

05 Mart 2011 14:57

-ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ  İZMİR (A.A) - 05.03.2011 - İzmir'in Buca ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Kozağaç Mahallesi 254/3 Sokak'taki konteyneri 35 ZZ 978 plakalı çöp kamyonuna boşaltan belediye işçisi Kemal Öztürk, çöplerin arasında bir bebek kafası olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, poşette erkek bebek cesedi bulunduğunu tespit etti. İlk incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin cesedinde darp izine rastlanmadı. Bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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