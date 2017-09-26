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Çöp kamyonunun üzerinden geçtiği alzheimer hastası öldü

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, dengesini kaybedip düşen alzheimer hastası 75 yaşındaki Ahmet Nuri Telef, belediyeye ait çöp kamyonun üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti

26 Eylül 2017 23:22

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, dengesini kaybedip düşen alzheimer hastası 75 yaşındaki Ahmet Nuri Telef, belediyeye ait çöp kamyonun üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Bağarası Mahallesi\'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası, alzheimer hastası Ahmet Nuri Telef, çöp konteynerlerini boşaltan ilçe belediyesine ait Ali Kadersiz yönetimindeki 34 TA 7146 plakalı çöp kamyonunun yanından geçerken, dengesini kaybedip, araç ile kaldırımın arasına düştü. Olan bitenden habersiz Kadersiz\'in hareket ettirdiği çöp kamyonu, Telef\'in üzerinden geçti. Ali Kadersiz, olayı fark edip kamyonu durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Telef\'in hayatını kaybettiği  belirlendi.
Ahmet Nuri Telef\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılırken, kamyon şoförü Kadersiz ise gözaltına alındı.

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