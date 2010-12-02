-ÇÖP KAMYONUNUN KASASINA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ ZONGULDAK (A.A) - 02.12.2010 - Zonguldak'ın Kilimli beldesinde çöp kamyonunun kasasına düşen temizlik işçisi yaşamını yitirdi. Kilimli Belediyesinde görevli temizlik işçisi Recep Akkoç (50), topladıkları evsel atıkları çöp kamyonuna atmak istediği sırada dengesini kaybederek aracın kasasına düştü. Kamyonun çöpleri sıkıştıran mekanizmasına vücudunu kaptırarak yaralanan Akkoç, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Organları ezildiği bildirilen Akkoç, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.