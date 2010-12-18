-ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Başakşehir'de çöp kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çeçenistan asıllı Adem Sadaev'e, Başakşehir 2. Etap Barbaros Sokak B-34 Blok önünde Başakşehir Belediyesine ait çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Sadaev, olay yerine hayatını kaybetti. Sadaev'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.