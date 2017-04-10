Çöp kamyonunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Çorlu'da kaçan topunun peşinden koşan 11 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oynarken kaçan topunun peşinden koşan 11 yaşındaki Yusuf Aydoğdu, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Çorlu'nun Nusratiye Mahallesine bağlı Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokağı üzerinde meydana geldi. Sokakta top oynayan Yusuf Aydoğdu, kaçan topun peşinden koşarken, Ayhan Dalbay'ın kullandığı 16 JUZ 69 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Ayhan Daybay, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.