Çöp kamyonu yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu yolunda, Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu virajda dik yamaçtan yuvarlandı. Kamyonda bulunan işçilerden 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı.



Kaza bugün saat 10.00 sıralarında Ortaca İlçesi'nin Gökbel Mahallesi'nde meydana geldi. Dalyan Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ortaca Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, okul yolu mevkiinde virajda kontrolden çıkarak 70 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kamyonda sıkışan ve 3 ay önce işe başlayan şoför, 2 çocuk babası 37 yaşındaki Ayhan Işık ile yuvarlanma sırasında savrulan belediye işçilerinden 3 çocuk babası 36 yaşındaki Ercan Bozkır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyondan fırlayıp ağır yaralanan 37 yaşındaki Yusuf Aydın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayı gören Gökbel Mahalle Muhtarı Mehmet Aslanpay, "Biz kahvehanenin önünde oturuyorduk. Çöp kamyonu yukardan hızla geçti. Hızla geçtiğini görünce şüphelendik ve kalktık. Ardından yuvarlanırken çıkardığı sesi duymamız bir oldu" dedi.





Ağır yaralanan Yusuf Aydın'ın hayati tehlikesi devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.