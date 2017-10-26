Çöp gazından elektrik üretimine altın ödül

İSTANBUL, (DHA) - DUBAİ Yüksek Enerji Konseyi tarafından Dubai’de düzenlenen ve enerji alanında dünyanın en iyilerine ödüllerin verildiği “Emirates Enerji Ödülleri” töreninde Ortadoğu Enerji, yeşil enerji alanında “İstanbul Çöp Gazından Elektrik Üretimi” projesi ile Altın Ödül kazandı.

Ortadoğu Enerji, Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Enerji Ödüllerinde “Büyük Enerji Projeleri” kategorisinde birinci oldu. “İstanbul Çöp Gazından Elektrik Üretimi” projesi ile kazanılan Altın Ödülü, Dubai Yüksek Enerji Konseyi Başkanı ve Emirates Havayolları ve Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum’un elinden alan Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, şu şekilde konuştu:

“Türkiye, mega projeleri ve büyük yatırımlarıyla dünya gündemindeki önemini koruyor. Ortadoğu Grup olarak ülkemizin ekonomik bağımsızlığını kazanması ve enerjide dışa bağımlılığını azaltması adına, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.Çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusu,dünyanın en önemli gündem maddesi. Bu anlamda insan ve doğa öncelikli çalışmalarımızın böylesine önemli bir etkinlikte ödüle layık görülmesi gurur verici.”

ÇÖPTEN ÜRETİLEN ENERJİDEN 300 BİN KONUT FAYDALANIYOR

Ortadoğu Enerji, “Çevre Dostu Enerji Üretimi” sloganıyla Avrupa’nın en büyük, dünyada ilk 5’de yer alan “İstanbul Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi” projesinde 60 megavat elektrik üretimi ile 300 bine yakın konuta enerji sağlama kapasitesi bulunuyor. Ortadoğu Grup’a birincilik kazandıran çalışmalarla, depolama alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 28 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin önüne geçildi. Ayrıca şirket yıllık yaklaşık 2 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı ile de dünyanın en büyük “Gönüllü Karbon Projesi”nin sahibi oldu.

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