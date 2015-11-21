Çöp evi temizlenen kadın kendini asmak istedi!

Bursa’da iki sene önce evinden üç ton çöp çıkarılan yaşlı kadın, evi tekrar temizlenince intihara kalkıştı.

Habertürk’ün haberine göre Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde H. Ç.’nin evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları belediyeyi aradı. Evde kimseyi bulamayan ekipler, mahkeme kararıyla çilingir çağırarak içeri girdi.

Ekipleri, çöpleri almamak için ikna etmeye çalışan H.Ç.,"Evimdeki eşyaları alıp götürmeye yer arıyorsunuz. Bu evin bütün eşyalarını ben aldım. Kafam hiç yerinde değil. Benim elim ayağım titriyor" dedi.

Tedavi istemediğini söyleyen H.Ç., çamaşır yıkadığını ve bu yüzden evinin dağınık olduğunu söyledi. Sinirlerinin bozulduğunu ifade eden kadın, “Evimin çatısı akıyor. Ben daha onu yaptıracaktım. Ben bu eşyaları yakmak için getirdim. Ben hasta değilim” dedi.

Temizlik ekiplerinin evi boşaltmasını fırsat bularak üst kata çıkan yaşlı kadın, iddialara göre, tavana bağladığı iple kendini asmaya kalktı. Polis ekiplerinin son anda fark etmesiyle ipten alınan H.Ç., hemen olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleriyle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı duyan komşuları şaşkınlık yaşarken, "Hanımın yıllardır çöp toplama alışkanlığı yıllardır var. İntihara kalkışmış, ama durumu iyiymiş" şeklinde konuştu.

"2 sene önce de temizlenmişti"

H. Ç.'nin psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Yeşilova Mahallesi Muhtarı Fahir Demir, "Ev çok kötü durumda. Teyzenin tedavi görmesi gerekiyor. Biz her türlü yardıma hazırız. Ama maalesef kendisini ikna edemiyoruz. Bundan yaklaşık 2 sene önce yine temizledik. O zaman 4 kamyon çöp çıkarmıştık" dedi.

Osmangazi Belediyesi ekipleri evde bulunan çöpleri temizlerken, elektronik cihazlar, dolap ve şahsi eşyalara dokunmadı. Saatler süren temizliğin ardından ev ilaçlandı.