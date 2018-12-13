'Çöp ev'den 22 kamyon hurda çıkartıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde ekipler bir evden 22 kamyonla yaklaşık 60 ton atık malzeme çıkardı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kötü koku ve kaldırım işgali şikayetiyle Akşemsettin Mahallesi 120 sokak üzerinde bulunan bir evde inceleme yaptı. Evin \'çöp ev\' olduğu içinde evsel atık, hurda tabir edilen pet şişe, demir, plastik atıkların olduğu, kaldırım üzerinde istiflenmiş kağıt ve teneke parçalarının bulunduğu tespit edildi. Tarsus Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle olay yerine tekrar giderek, evin içinden ve çevresinden 22 kamyonla yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkardı. Hurdalar geri dönüşüme kazandırılırken evin sahibine idari yaptırım uygulandı.



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