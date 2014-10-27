Çöp evde ölü bulundu, serveti şaşkına çevirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde geçen ay çöp dolu evinde ölü bulunan 72 yaşındaki kadının, ilçedeki iki banka hesabında 3 milyon 270 bin lirası, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 4 dairesi, Mudanya ilçesinde bir villası, İstanbul Bakırköy'de ise bir iş yeri olduğu ortaya çıktı.

Çocuğu olmayan yaşlı kadının, ilçedeki iki banka hesabında 3 milyon 270 bin lirası, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 4 dairesi, Mudanya ilçesinde bir villası ve İstanbul Bakırköy'de bir iş yeri olduğu belirlendi.

Muhtarlık para yardımında bulunuyormuş

Yaşlı kadının evinin bulunduğu mahallenin muhtarı Selim Sarıkaya, ''Sürekli yardıma muhtaç olduğunu dile getiriyordu. Muhtarlık olarak her ay Habibe teyzeye para yardımında bulunuyorduk. Son zamanlarda akli melekeleri çok yerinde değildi'' diye konuştu.



Komşuları ise yaşlı kadının varlıklı biri olduğunu bildiklerini, kendisinin bu konuda hiçbir zaman konuşmadığını belirterek, Irız'a devamlı yemek götürdüklerini söyledi. Geçen ayın 15'inde Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi üzerindeki evinde yalnız yaşayan Habibe Irız'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirmişti.



Olay yerine gelen ekipler, açık olan kapıdan içeri girdiklerinde çöp dolu evde Irız'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yıllar önce evlenip boşandığı belirtilen yaşlı kadının cenazesi, belediye ekiplerince çıkarılıp, İstanbul'da yaşayan iki kız ve bir erkek kardeşi tarafından teslim alınarak, İstanbul'da toprağa verilmişti.