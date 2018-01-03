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Çöp dökülmemesi için asılan tabela da çare olmadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yalnız yaşayan Havva Akpınar (80), evinin yanındaki boş araziye çöp ve kül dökülmesinden rahatsız olunca, binanın duvarına 'Allah rızası için çöp dökmeyiniz' yazılı tabela astı

03 Ocak 2018 15:51

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yalnız yaşayan Havva Akpınar (80), evinin yanındaki boş araziye çöp ve kül dökülmesinden rahatsız olunca, binanın duvarına \'Allah rızası için çöp dökmeyiniz\' yazılı tabela astı. Bu tabelaya rağmen çöp ve küllerin dökülmeye devam ettiği görüldü.
Merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi\'nde 2 katlı evin 2\'nci katında oturan Havva Akpınar, evinin bitişiğindeki boş araziye çöp atılmasından rahatsızlık duydu. Akpınar, komşularını, çöplerini 10 metre ilerideki konteynırına atması konusunda uyardı. Uyarıya rağmen komşuları ve çevredekiler çöp ve soba küllerini boş araziye dökmeye devam etti. Havva Akpınar\'da torununa  \'Allah rızası için çöp dökmeyiniz\' yazılı bir tabela asmasını istedi. Torunu da  tabelayı hazırlatıp duvara astı. Özellikle yaz aylarında çöplerin koktuğunu ve bundan rahatsız olduğunu belirten Havva Akpınar, \"Yaz aylarında bu çöpler çok kokuyor. Ben de torunuma söyledim. O da karşı komşumuzla birlikte duvara yazı astı. Ama yine de gelip çöp döküyorlar\" dedi.

​FOTOĞRAFLI 

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