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Çöp atmak için evden çıkıp kaybolan Alzheimer hastası, ağaç altında bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, dün çöp atmak için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Bahar Üzün (60), bugün Bozyaka Devlet Hastanesi yakınlarındaki ağacın altında bulundu

26 Ağustos 2018 20:01

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, dün çöp atmak için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Bahar Üzün (60), bugün Bozyaka Devlet Hastanesi yakınlarındaki ağacın altında bulundu.
Oğlu Ramazan (38) ve gelini Gülsüm Üzün (32) ile birlikte yaşayan Bahar Üzün, dün saat 12.00 sıralarında, gelininin evde temizlik yaptığı sırada çöp atmak için evden çıktı. Sokağın köşesindeki konteynere çöpü boşaltan Bahar Üzün, apartman kapısına gelip, çöp kutusunu bina girişine koydu. Ardından sokakta yürümeye başlayan Üzün\'den bir daha haber alınamadı. Okuma- yazma bilmeyen, Alzheimer ile şeker hastalığı olan yaşlı kadın, bugün öğle saatlerinde, Bozyaka Devlet Hastanesi\'nin yakınlarındaki ağacın altında bulundu. Yaşlı kadının oğlu Ramazan Üzün, \"Bozyaka Devlet Hastanesi\'nin karşısındaki eczanenin çalışanları, ağacın altında annemi yalnız görünce yanına gitmişler. Annem de kaybolduğunu söylemiş. Cebinden mahallemizdeki bir kuaförün kartviziti çıkmış, onu aramışlar. Sağ olsun, o da bizi aradı. Eczanede çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, hepsiden Allah razı olsun\" dedi.

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