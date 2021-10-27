COP26'ya günler kala BM'den iklim raporu: Ülkelerin taahhütleri iklim felaketini önlemekte yetersiz!

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapor, ülkeler iklim krizine karşı daha hızlı adım atmadığı takdirde küresel ısınmanın 2.7 derece kadar artabileceği konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler COP26 iklim zirvesine gündem kala, Birleşmiş Milletler, iklim krizinin gidişatına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, ülkelerin şu an bulundukları taahhütlerin 2030’a kadar karbonu ancak yüzde 7.5 oranında düşürebileceğini gösterirken bilim insanları, küresel ısınmanın 1.5 derece altında kalabilmesi için gereken oranın yüzde 45 olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun bulgularının “gürültülü bir uyanma çağrısı” olduğunu söyledi. Uzmanlar, fosil yakıt şirketlerine karşı net adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Rapora, göre 100’den fazla ülke yüzyılın ortasına kadar sıfır karbon noktasına gelmeyi taahhüt etse de bu, iklim felaketine karşı yeterli olmayacak. Çok sayıda karbon taahhüdünün belirsiz olduğu, somut adımlar atılması gerektiği belirtidi.

UNEP analizlerine göre, bu planların tümüyle uygulanması halinde 2100'de sıcaklık artışı 0,5 derece azaltılarak 2,2 derece düzeyine indirilebilir.

UNEP Direktörü Inger Ansdersen, "Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için sera gazı emisyonunu 8 yılda yarı yarıya azaltmak gerekiyor. Buna yönelik planları yapmak, politikaları belirlemek, uygulamak ve belirlenen oranda kesinti için 8 yılımız var" dedi.