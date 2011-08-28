Cook: Apple'ı çok seviyorum





T24 - Steve Jobs’ın yerine geçen, Apple’ın yeni CEO’su Tim Cook, Silikon Vadisi’nin en güvenilen isimlerinden biri.









Hürriyet'in haberine göre, 51 yaşındaki Cook, uzun süredir, Jobs’ın varisi olarak gösteriliyordu ve efsanevi patronun hastalığı sebebiyle şirketin başında olamadığı her dönemde Apple’ın CEO’luğunu üstleniyordu.





Cook ilk olarak 2004’te, Jobs ilk kez pankreas kanseri tedavisi için izne ayrıldığında dümene geçti. 2009’da Jobs karaciğer nakli olduğunda da yine göreve getirilen isim Cook’tu ve son olarak Ocak 2011’den itibaren Jobs’ın tedavi için izne çıkmasından sonra şirketin günlük operasyonlarından sorumlu idari yöneticisi oldu.





Cook’un Steve Jobs’ın karizmasına sahip olmadığı konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Ancak şirket yönetimi konusunda bir dahi olarak kabul ediliyor ve Apple’ın son yıllarda geçirdiği başarılı değişimin en önemli figürlerinden biri olarak gösteriliyor.





Wired dergisinde 2009 yılında yayınlanan bir yazıda da, “Eğer Jobs’tan sonra Apple’da onun yerine doldurabilecek kim var derseniz, bu isim kesinlikle Tim Cook’tur” deniyordu.





Tim Cook teknoloji endüstrisinde hatırı sayılır tecrübeye sahip bir yönetici. 12 yıldan fazla IBM için çalıştı. Altı ay gibi kısa bir süre de Compaq’ta görev aldı. 1998’de Apple’a dünya çapında operasyon yardımcı başkanı olarak katıldı. 2004’te Macintosh bölümüne geçti ve 2007’de COO (Chief Operating Officer) oldu. Sporsever olduğu herkes tarafından bilinen Cook aynı zamanda Nike’ın yönetim kurulunda görev alıyor.





'Apple’ı seviyorum'





“Apple’a katılmak hayatımda aldığım en iyi karardı; bu bana 13 yıldan fazla Apple ve Steve için çalışma ayrıcalığını verdi. Apple’ın değişmeyeceği konusunda emin olmanızı istiyorum. Apple’ın eşsiz prensipleri ve değerlerini takdir ediyorum. Steve dünyada eşi benzeri olmayan bir kültür ve şirket inşaa etti, biz de buna sadık kalacağız. Apple’ı seviyorum ve en iyi yıllarımızın bizi beklediğinden ve birlikte Apple’ın sihirli dünyasını yaşatacağımızdan eminim”





Eşcinsel listesinde birinci sırada





-Alabama’da doğumlu. Geraldine ve Donald Cook çiftinin üç oğlunun ortancası. Auburn Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

- Apple’ın dikkatini bir üretim işletmesinde gerçekleştirdiği milyonlarca dolarlık tasarruf operasyonu ve perakende stratejisiyle çekiyor. İşe alındıktan sonra şirket içindeki basamakları hızla tırmanan Cook, Apple’dan sembolik olarak 1 dolar maaş alan Steve Jobs’ın aksine iyi kazanıyor. Cook’un geçen yıl toplamda Apple’dan aldığı rakam 59 milyon dolar yani yaklaşık 104 milyon lira.

- Fortune dergisi tarafından işkolik olarak nitelendirilen Cook, elektronik posta göndermeye sabah saat 04:30’da başlıyor ve pazar geceleri çalışanlarla yeni haftaya nasıl başlayacaklarını tartıştıkları tele-konferanslar düzenliyor.

- Cook, cinsel kimliğini hiç saklamayan bir eşcinsel. Hatta küresel çapta eşcinseller tarafından takip edilen Out dergisinin bu yıl açıkladığı, ‘Dünyanın En Güçlü 50 Eşcinseli’ listesinde de birinci sırada.

- Spor onun için bir yaşam biçimi. Dağcılık, bisiklet ve salon sporlarıyla ilgileniyor. Enerji veren gofretlerle yaşıyor. Ünlü bisikletçi Lance Armstrong’u çok beğeniyor. İş toplantılarında sık sık Armstrong’un sözlerinden alıntılar yapıyor.

- 1996 yılında yanlış bir teşhisle MS olduğu söyleniyor. Arkadaşları Cook’un bu teşhisten sonra hayata bakışının değiştiğini ve bu hastalıkla mücadele için büyük bağışlar yaptığını söylüyor.

- Bob Dylan hayranı. Steve Jobs gibi sinirli bir yapısı yok. Asla sesini yükseltmiyor ve ofis içi gerginliklerden daima kaçıyor.