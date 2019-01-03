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Ekonomi

Cook: Apple Çin ekonomisindeki zayıflamadan etkilendi

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Apple CEO'su Tim Cook, şirketin Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıkladı

03 Ocak 2019 11:43

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Apple CEO\'su Tim Cook, şirketin Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıkladı.
Apple, Çin ekonomisindeki zayıflık ve buna bağlı olarak iPhone satışlarının beklenenden zayıf kalması nedeniyle ilk çeyrek için ciro  beklentisini düşürdü.  Apple, ilk çeyrek için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirdi.
Cook, yatırımcılara gönderdiği mektupta, beklentilerin düşürülmesine neden olarak Çin\'deki zayıflamanın ve beklentilerden düşük iPhone satışlarının yanı sıra, diğer ülkelerde yeni iPhone modellerine talebin düşündükleri kadar güçlü olmamasının da rol oynadığını vurguladı.

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