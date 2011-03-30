-CONSTANTINI: GRUPTA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda, Türkiye'ye 2-0 yenilen Avusturya'nın teknik direktörü Dietmar Constantini, yenilmelerine rağmen grupta fazla bir şeyin değişmediğini söyledi. Constantini maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, (A) Grubu'nda oluşan durumu değerlendirerek, ''Türkiye gibi iki mağlubiyetimiz var. Fazla bir şey değişmedi'' dedi. Maçın ilk yarısında istediklerini oyunu sahaya yansıttıklarını kaydeden Constantini, şöyle konuştu: ''İlk yarıda istediğimizi uyguladık. Öncelikle Türkiye ataklarını önlemeye çalıştık. Bir iki gol pozisyonu bile bulduk. Ancak değerlendiremeyince maç daha kolaylaşmıyor, zorlaşıyor. İkinci yarı daha bir risk aldık, ileriye doğru oynamaya çalıştık. İkinci yarıyı bir Hollywood filmine benzetiyorum. Penaltıyı gole çevirseydik oyuna ortak olabilir miydik? Yüzde yüz olurdu diyemeyeceğim. 2-0 kaybettik üzgünüz, Türkiye tabii ki bu durumdan sevinçli. 1-0 ile yetinirseniz yine kaybediyorsunuz. Önemli olan oyunu dengelemeye çalışmaktı. Biz de ikinci yarıda bunu denedik.'' Türkiye'nin yenilenen kadrosunun kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden Constantini, ''Takımımızda 3 tane Türk kökenli futbolcumuz var. Onlar bize yardımcı oldular. Kanımca Türkiye'de birçok kaliteli futbolcu var. Bugün sahaya çıkanlar da aynı beklediğimiz gibiydi'' dedi. -TÜRKİYE, İKİNCİLİK UMUTLARINI TAZELEDİ (A) Grubu'ndaki 5. maçında Avusturya'yı 2-0 yenen Türkiye, ikincilik umutlarını da tazeledi. Kazakistan ve Belçika galibiyetleriyle iyi başladığı grup maçlarında Almanya'ya 3-0 yenilerek liderlik yarışında yara alan, şok Azerbaycan yenilgisiyle de ikincilik şansını zora sokan milliler, Kadıköy'deki maçta ikincilik yarışındaki rakiplerinden Avusturya'yı 2-0 yenerek hem moral buldu, hem de rakibini puan olarak altına aldı. Almanya'nın 5 maçta 15 puanla lider olduğu grupta Türkiye bu galibiyetle 5. maçında puanını 9'a yükseltirken, Avusturya 7 puanda kaldı. Belçika'nın ardından Türkiye'ye de 4 gün arayla 2-0 yenilen Avusturya, ikincilik yarışında yara aldı. Türkiye, elemelerde bundan sonraki ilk maçını 3 Haziran'da deplasmanda Belçika ile yapacak. -399 DAKİKA SONRA GELEN GOL- 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki 5. maçında Avusturya'yı 2-0 yenen (A) Milli Futbol Takımı, 4 maçlık gol hasretine son verdi. Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül 2010 tarihinde yine Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Belçika'yı 3-2 yenen Türk Milli Takımı, daha sonraki 2 resmi, 2 özel maçını kazanamazken, bu maçlarda tek gol dahi atamadı. Ay-yıldızlı ekibin son golünü ise Belçika maçında 78. dakikada Arda Turan atmıştı. Bu akşamki maçta 28. dakikada yine fileleri havalandıran Arda, millilerin tam 399 dakikalık gol özlemini dindirdi. -TÜRKİYE 4 MAÇ SONRA GALİP GELDİ- Türk Milli Takımı, Avusturya galibiyetiyle aynı zamanda 4 maçlık galibiyet özlemine de son verdi. Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Belçika'yı 3-2 yenen Türk Milli Takımı, daha sonraki 2 resmi, 2 özel maçını kazanamamıştı. Elemelerde Almanya'ya Berlin'de 3-0, Azerbaycan'a Bakü'de 1-0 yenilen milliler, özel maçlarda ise Amsterdam'da Hollanda'ya 1-0 mağlup olup, Trabzon'da Güney Kore ile 0-0 berabere kalmıştı. -ARDA GOLLE DÖNDÜ- (A) Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Turan, ay-yıldızlı formasına golle kavuştu. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül 2010 tarihinde Kadıköy'de, Belçika ile yapılan maçta sakatlanan ve daha sonra ay-yıldızlı ekibin oynadığı 2'si resmi, 2'si özel son 4 maçta oynayamayan Arda, Avusturya maçıyla milli formasına kavuşurken, 28. dakikada attığı golle de ay-yıldızlı ekibi 1-0 öne geçirdi. (A) milli formayı 42. kez giyen Arda, 11. golünü kaydetti. Arda böylece, milli takımın eski oyuncuları 11 gollü Arif Erdem ve Ertuğrul Sağlam'ı yakaladı. -GÖKHAN GÖNÜL ''SİFTAH'' YAPTI- Gökhan Gönül, (A) milli formayla ilk golünü Avusturya'ya attı. Gökhan, 24. kez giydiği ay-yıldızlı formayla 77. dakikada millileri 2-0 öne geçiren gole imza koydu. -ARDA'DAN BASINA GÖNDERME- Milli formasına kavuşan Arda Turan, attığı gol sonrası basına göndermede bulundu. Arda, gol sevinci sırasında yayıncı kuruluşun kamerasına eliyle bir şey yazar gibi yaparken, bu sırada dudak hareketlerinden ''Bunu da yazın'' ifadesi okundu. Arda Turan, bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı dönemde özel hayatıyla zaman zaman eleştirilere uğramıştı. -VOLKAN PENALTI KURTARDI- Milli takımın kalecisi Volkan Demirel, 85. dakikada kurtardığı penaltı ile maçın son anlarındaki olası stresi ortadan kaldırdı. Volkan, Maierhofer'in sert vuruşunda mükemmel bir şekilde topu çıkarırken, tribünlerden büyük alkış aldı. -MEHMET TOPUZ 2,5 YIL SONRA- Mehmet Topuz, yaklaşık 2,5 yıl sonra (A) milli formayı giydi. Ay-yıldızlı formayı en son 10 Eylül 2008 tarihinde Belçika ile yapılan 2010 Dünya Kupası elemelerindeki maçta giyen Mehmet Topuz, uzun süren hasretini, 63. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girerek giderdi. -SON ANLAR GERGİN GEÇTİ- Durgun bir tempoda geçen maçta 85. dakikada Avusturya'nın kaçırdığı penaltının ardından tansiyon yükseldi. Kaçan penaltıya sevinen Türk taraftarlardan bazıları, ellerindeki Türk bayraklarının plastik sopalarını sahaya attı. Avusturya Milli Takımı'nın kalecisi Jürgen Macho, Türk Telekom kale arkası tribünden atılan sopalardan bazılarının üzerine gelmesi sonucu bir süre yerde kaldı. Bu sırada dahili anonsla sahaya bir şey atılmaması istendi. -TÜRKİYE, AVUSTURYA'YI SON 5 MAÇTA DA YENDİ- (A) Milli Futbol Takımı, Avusturya ile yaptığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlanan son 5 maç şöyle: 25.10.1989 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Baraj 1 - 0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Baraj 5 - 0 19.11.2008 Viyana Özel 4 - 2 29.03.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -COLLİNA UĞURU SÜRÜYOR- İtalyanların dünyaca ünlü eski hakemi Pierluigi Collina'nın Türkiye'ye ''uğurlu gelmesi'' Avusturya maçında da sürdü. Faal hakemlik döneminde milli ve Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen Türk ekipleri, Collina'nın hakem gözlemcisi olarak görev yaptığı Avusturya müsabakasını da kazandı.