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Dünya

CONSON TAYFUNU VİETNAM'A ULAŞTI HANOİ (A.A)

18 Temmuz 2010 11:20

-CONSON TAYFUNU VİETNAM'A ULAŞTI HANOİ (A.A) - 18.07.2010 - Filipinler ve Çin'i vuran, en az 70 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin kaybolmasına yol açan Conson tayfunu Vietnam'da da etkili olmaya başladı.  Tayfunun güç kaybederek kasırga düzeyine gerilemesine karşın Vietnam'da askeri birlikler, ani sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı  ülkenin kuzeyinde binlerce kişiyi yaşadıkları bölgelerden tahliye etti. Vietnam'ın Sesi radyosu 3 bin 500 askerin sahil kesimlerinde seferber edildiğini, dağlık kesimlerdeki 4 bölgede de askeri birliklerin görevlendirildiğini duyurdu.  Kuzeydeki sahil kesiminde dün gece toprak kaymaları meydana geldi. 2 kişi kaybolurken, açıklarda da bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 6 kişi kayboldu. Balıkçıların arama çalışmalarına askeri gemiler de katılıyor. 

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