Fatih Altaylı: Acaba Bakan Nebati’nin fikrini değiştiren ve bürokrasiyi güvenilir hale getiren gelişme neydi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati'nin "bürokrasiye" ilişkin değişen söylemine dikkati çekerek, "Acaba Bakan Nebati’nin fikrini değiştiren ve bürokrasiyi güvenilir hale getiren gelişme neydi!" diye yazdı.

Altaylı'nın bugünkü köşesinde ilgili bölüm şöyle:

Ekonomi Bakanımız Sayın Nebati’nin dünkü konuşmasını dinlediniz mi! 1 ay kadar önce iş dünyasına mesaj verirken bürokrasiyi çok sert biçimde eleştiren ve “Bürokratları alaşağı ederiz” dediğinde tarihler 16 Mart’ı gösteriyordu. Bu sözler üzerine ben bu köşede “Yahu 20 yıldır iktidarsınız. Tüm bürokrasiyi siz atadınız. Güçlü ve istikrarlı olmakla övündünüz yıllarca. Hala niye bürokrasiden şikayet ediyorsunuz, o bürokrasi sizin bürokrasiniz” demiştim. Ancak Bakan Nebati 20 Mart günü de bu söylemini tekrarladı. “Arkamızda Cumhurbaşkanımız var, bürokrasi bizi durduramaz” demeye devam etti. Aradan 20 gün geçti ve aynı Nebati bu kez dün yine konuştu ve “Kendinize, Cumhurbaşkanımıza ve bürokrasiye güvenin” dedi. Herkes de apışıp kaldı.

1 ay önce alaşağı edilecek olan bürokrasi bir anda güvenilir oldu. Bildiğimiz kadarı ile bu 1 ay içinde bürokraside öyle aman aman önemli bir değişiklik falan da olmadı. Acaba Bakan Nebati’nin fikrini değiştiren ve bürokrasiyi güvenilir hale getiren gelişme neydi!