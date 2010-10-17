Connery için kırmızı bülten çıkabilir

T24 - Ünlü Hollywood aktörü Sean Connery, 2007 yılından bu yana süren bir emlâk davası nedeniyle İspanyol savcılığı Connery hakkında uluslararası yakalama emri çıkarmayı planlıyor

Basın mensupları, 2007 yılından bu yana süren bir emlâk davası nedeniyle mahkemeye ifade vermesi gereken Connery’yi kaçırmak istemiyorlardı. Ancak Bahama Adaları’nda bulunan Connery, mahkemeye son anda bir faks göndererek, sağlık sorunları nedeniyle ifade vermeye gelemeyeceğini iletti. İspanyol savcılığı Connery hakkında uluslararası yakalama emri çıkarmayı planlıyor. dün İspanya’nın Marbella kentindeki mahkemenin önünde, yaklaşık 50 gazeteci tarafından bekleniyordu.