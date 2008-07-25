Condi'nin başına ödül kondu

WELLINGTON - Yeni Zelandalı öğrenciler, ülkelerini ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın başına yakalanması için para ödülü koydu.



Auckland Üniversitesi Öğrenci Derneği, Irak'ın işgali dolayısıyla protesto etmek istedikleri Rice'ı ziyareti sırasında "tutuklayana" 5 bin Yeni Zelanda doları ödül verileceğini bildirdi.



Öğrenci derneği başkanı David Do, "Bu aslında sembolik bir protesto, kendisinin dışişleri bakanı olarak Irak'la ilgili tutumu ve terör şüphelilerine işkence edilmesine izin vermesinden dolayı yapılan bir protesto" dedi.



Do, öğrencilerin bunun yanı sıra Cenevre sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rice'ın tutuklanması için polise resmen başvurmayı planladıklarını söyledi.

