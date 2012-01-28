-Concordia'dan bir ceset daha çıkarıldı ROMA (A.A) - 28.01.2012 - İtalya'nın Toskana bölgesi açıklarındaki Giglio adası yakınlarında 11 gün önce kayalıklara çarparak, yan yatan kruvaziyer gemisinde kaybolanları arama çalışmaları devam ederken, bugün öğle saatlerinde bir ceset daha bulundu ve ölü sayısı 17'ye çıktı. Güvenlik güçleri dalgıçları tarafından geminin 6 numaralı köprüsünde bulunduğu belirtilen cesedin bir kadına ait olduğu bildirildi. Ölen kadının üzerinde can yeleği olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı. Son bulunan cesetle ölü sayısı da 17 olarak değiştirilirken, kayıp sayısının halen 20 civarında olduğu dile getiriliyor. Öte yandan, bugün başlaması gereken ''Costa Concordia''nın yakıt tankının boşaltılması operasyonunun, hava koşullarının elverişsiz olması sebebiyle ertelendiği ifade edildi. Geminin yakıt deposunda 2 bin 300 ton mazot olduğu söyleniyor. ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle 15 gün önce başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden, kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, ancak Giglio adası açıklarındaki kayalıklara çarpıp yan yatmıştı.