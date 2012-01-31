-Concordia'daki aramalar durduruldu ROMA (A.A) - 31.01.2012 - İtalya'nın Toskana bölgesi açıklarındaki Giglio adası yakınlarında, 13 Ocak akşamı kayalıklara çarparak, yan yatan kruvaziyer gemisinde kaybolanları arama çalışmaları tamamen durduruldu. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Giglio Adası Acil Durum Komiseri Franco Gabrielli'nin, gemideki kayıp 15 kişiyi arama-kurtarma faaliyetlerinin kesin olarak sona erdiğini duyurduğu, bu saatten sonra yaşam belirtisi bulmanın zor olduğunu ifade ettiği bildirildi. Gabrielli'nin, kayıp 15 kişiyi de ölüler arasına yazılabileceğini söylediği kaydedildi. Arama-kurtarma çalışmalarının durdurulmasının nedeni ise ekipler için geminin enkazında çalışma koşullarının riskli ve tehlikeli bir hale gelmesi olduğu dile getirildi. Son günlerde geminin bulunduğu bölgede hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları sıklıkla kesintiye uğrarken, Concordia'nın da yerinden birkaç santimetre oynadığı gelen haberler arasında yer almıştı. Giglio Adası Acil Durum Komiseri Gabrielli'nin, arama çalışmalarının durdurulma kararını, adada bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınları ve gemide vatandaşları bulunan ilgili ülkelerin büyükelçilik yetkililerine ilettiği aktarıldı. Concordia'nın enkazından, bugüne kadar 17 kişinin cesedi çıkartılmıştı. Öte yandan, yetkililer geminin yerinden kaldırılması işleminin de 7 ile 10 ay süreceğini ifade ediyor. Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Concordia'nın yakıt tankının boşaltılma işlemine de henüz başlanabilmiş değil.