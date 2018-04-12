ÇOMÜ'de 'Yerlilik ve Millilik' sempozyumu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Atatürk Kültür Merkezi’nin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen, \'Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu\' başladı. İki gün sürecek sempozyumun altı oturumunda tam bağımsız Türkiye olma hedefi için, her alanda hayata geçirilmesi zorunlu olan \'yerlilik ve millilik\' kavramları birçok yönüyle ele alınacak.

ÇOMÜ\'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen \'Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu\' bugün Troia Kültür Merkezi\'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından müzik dinletisi ile başladı. Çanakkale ve ÇOMÜ\'nin kısa tanıtım filmi ile devam etti. Sempozyuma, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, yerlilik ve millilik kavramlarının Türk siyasi düşünce hayatında yepyeni kavramlar olmadığını söyledi. Bu kavramların özellikle siyasi hayatta sıkça telaffuz edilmeye başlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, şöyle konuştu:

\"Ancak vurgulanmalıdır ki, bu kavramlar özellikle Osmanlı\'nın nasıl yeniden güçlendirilebilir tartışmaları içerisinde bu çerçevede en az 100 yıl öncesinden beri ele alınmış bir kavramdır. Fakat, bugün bu önemli kavramlar yepyeni bir bakış açısıyla ele alınması gereken kavramlardır. Zira 1923\'te kurduğumuz yeni Cumhuriyetin güçlenip, arzuladığımız derecede bağımsız hareket edebilmesine dair umutların yeşerdiği bir dönemden geçiyoruz. 1923\'ten beri belki de ilk defa bu derece Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız, kendi ayakları üzerinde hareket edebilen bir ülke olmaya başladığı ve başladığının bir heyecanını son dönemde hissediyoruz. Tam da bu noktada bu kavramlar özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden ifade edilmeye başlandı. Ancak yerliliği, yerellikle karıştırıp, yanlış yorumların yapıldığı, bu kavramla sanki dünyanın geriye kalanından soyutlanıp, kopmaya yol açılan bir anlayışın ifadesiymiş gibi sunulmaya çalışıldığı bir dönemi de yaşıyoruz. Bu değerli kavramlarla ilgili doğru yaklaşımların ne olduğunun, yerliliğin ve milliliğin aslında ne anlama geldiğinin, bir toplumun gücünün ne derece de önemli unsurları olduğunun anlaşılabilmesi için iki gün boyunca hocalarımız, düşünürlerimiz görüşlerini ifade edecekler. Bu görüşlerin sahipleri bu alanda çalışmalar yapmış, fikirler oluşturmuş değerli düşünürlerdir.\"

Rektör Acer\'in konuşmasının ardından, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan\'a, ÇOMÜ Senatosu tarafından verilen fahri doktora unvanının töreni gerçekleştirildi. Törende, Rektör Acer, fahri doktora unvanı verilen Mehmet Doğan\'a cübbesini giydirdi. Töreninin ardından sempozyum, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan\'ın yerlilik ve millilik kavramları üzerine görüş ve düşüncelerini anlatması ile devam etti.

Bugün ve yarın gün boyu boyunca altı oturumunda devam edecek olan sempozyumda, tam bağımsız Türkiye olma hedefi için, her alanda hayata geçirilmesi zorunlu olan \'yerlilik ve millilik\' kavramları birçok boyutu ile ele alınacak.

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