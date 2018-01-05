ÇOMÜ'de FETÖ/PDY bağlantılı 328 personelin ilişiği kesildi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, şuana kadar yapılan mücadele kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu belirlenen toplam 328 personelin ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, rektör yardımcılarıyla birlikte Terzioğlu Yerleşkesi\'nde basın toplantısı düzenledi. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, akademi çalışmaların desteklenmesi, üniversitesinin akademik kalitesinin arttırması, üniversitede bürokratik işlemlerin daha iyi yürütülebilmesi ve yapısal, fiziksel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmaları anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) karşı verdikleri mücadeleye de değinen Rektör Acer, ÇOMÜ\'nün 2011-2015 yılları arasında FETÖ yapılanmasında talihsiz bir dönem yaşadığını söyledi. ÇOMÜ\'nün, bu yapının yuvalandığı bir kaç üniversiteden biri olduğunu belirten Rektör Acer, \"Kim zararlı unsurların uzantısı haline gelmişse, üniversitemizden temizlenmesine gayret gösterdik. 2017 yılı bu anlamda soruşturmaların büyük oranda yapıldığı, üniversitemizin büyük bir temizlik sürecinin tamamlandığı bir yıl oldu. Oluşturduğumuz soruşturma komisyonları halen çalışmalarına devam ediyor. Komisyonlar lav edilmiş değil. Halen inceledikleri hususlar var. Bu hep böyle olacak. Kim başta FETÖ olmak üzere, başka terör yapılanmalarıyla ilişkisi olduğu tespit edilirse, bu komisyonlardaki soruşturmalar marifetiyle hepsinin üniversitemizle ilişikleri kesilecektir\" dedi.

ÇOMÜ\'de daha önceki dönemde oluşan paralel yapılanmanın kararlı mücadele sonucunda geçen yıl büyük oranda temizlendiğini kaydeden Rektör Acer, mücadele kapsamında neler yapıldığını şu şekilde açıkladı:

\"Bu çok dikkat ve çaba gerektiren olağanüstü bir dönemdi. Halen daha içinde bulunduğumuz bir dönem bu. Rakamlar gerçekten büyük. Şuana kadar 207 öğretim elemanı ve 77 idari personel üniversitemizden ihraç oldu. Toplam da şirket çalışanlarıyla beraber düşündüğümüz zaman 328 kişiyle üniversitemizin ilişiğini kestik. Ancak bu yapıyla ilişkili olan, bir iltisakı olan, bir üyeliği olan herkesi tespit ettik ve üniversitemizle ilişiğini kestik diyemeyiz. Bunu diyebilmemiz için bu sürecin, yargı süreçlerinin büyük oranda sonuçlanması, bu bilgilerin ortaya çıkması gerekiyor. Bizdeki bilgiler ışığında komisyonumuz, hem üniversite içerisinden hem devletin diğer kurumlarından temin edebildiği bilgiler ile tespit ettikleriyle ilişiğini kesmiş olduk. Ama bundan sonra yeni durumlar ortaya çıkmaz anlamına gelmez. Yani bu %100 sonuçlanmış bir süreçtir diyemeyiz.\"



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