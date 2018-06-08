Comolli kararını veriyor; Aykut Kocaman kalacak mı?

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli işe koyuldu. Dün mevcut teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulunan Fransız futbol direktör bugün ise Samandıra Tesisleri'nde incelemeler yaptı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli görevine başladı. Mevcut teknik adam Aykut Kocaman'dan rapor alan Comolli bugün Samandıra Can Bartu tesislerine giderek incelemelerde bulundu.

Kocaman'ın raporundaki Samandıra'daki eksikler Damien Comolli'nin dikkatini çekerken, sarı lacivertlilerin yeni sportif direktörü durumu yerinde analiz etmek için bugün futbol A takımının kalbinin attığı tesise çıkarma yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları başlayana kadar tesislerde yapılacak değişiklikler konusunda notlar alan Comolli'nin ilerleyen günlerde konuyla ilgili raporunu yönetime sunacağı öğrenildi.

Başkan Ali Koç ile birlikte dün Aykut Kocaman ile bir araya gelen Fransız futbol adamının, Kocaman'ın ayrıntılı raporu karşısında memnuniyet duyduğu ve takımla ilgili detayları masaya yatıracağı ifade edildi.

Yeni teknik direktörü belirleme konusunda da tam yetkili olan Comolli'nin önümüzeki günlerde Aykut Kocaman ile yeniden bir araya geleceği ve sonrasında kesin kararını başkan Ali Koç'a bildireceği öğrenildi.

Comolli'nin Ali Koç'un isteği üzerine tüm yaş grupları takımlarında aynı sistemi uygulayacak bir Fenerbahçe kültürü oluşturmak için çalıştığı ve vereceği kararın bu doğrultuda olacağı belirtildi.