Comolli imzayı attı: Duvarları yıkmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, düzenlenen imza töreninde hedeflerini anlattı. Türkiye'de daha önce görülmemiş bir futbol kültürü oluşturmak istediklerini söyleyen Fransız futbol adamı "Buraya geldiğimden beri hep söyledğim bir şey var; Tüm duvarları yıkmak istiyoruz. Mental olarak yıkılmalı. Burada taraftarımıza çok ihtiyacımız var." dedi.

Comolli, transferlerin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına yetişeceğini aktardı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın Fenerbahçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Comolli, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün transferleri ilk ön eleme turuna kadar bitirmek istiyoruz. Transferlerin yüzde 80-90'ının hatta yüzde 100'ünün ön elemeden önce bitmesini istiyorum. Bazen futbolda her şeyi kontrol edemezsiniz. Transferi son dakika yapmaktan nefret ederim. Daha önce kariyerimde başarılı ve başarısız transferlerim oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatı elde edersek de transfere para harcama konusunda saçmalamayacağız. Aynı kurduğumuz transfer sistemine devam edeceğiz."

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Comolli, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada olmak benim için ayrıcalık. Futbolda bulunan herkes Fenerbahçe'nin potansiyelinin büyüklüğünü bilir. Geldikten sonra Fenerbahçe'nin Türk futbolundaki ağırlığı ve sorumluluğuna hayran kaldım. Herkes bu kulüp için omuz omuza verdi. Bunu görmek çok güzel. Yeni bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Türkiye'de daha önce görülmemiş bir futbol kültürünü inşa edeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Fenerbahçe, Avrupa'da her zaman saygı duyulan, bilinen bir kulüp oldu. Fenerbahçe artık genç oyuncuları geliştirmesiyle daha da büyümek istiyor. Fenerbahçe'nin futbol markasını oluşturmaya çalışacağız."

Kulüpteki altyapı ve scout sisteminin kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını vurgulayan Comolli, "Kafamızda her şey çok net. Potansiyeli olan milli takımda oynayabilecek oyuncular keşfetmek istiyoruz. Türkiye sınırları dışında çok yere ulaşacak iyi bir ekip kurmak istiyoruz. Şu an anlamış olduğumuz scoutlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. İletişim içinde oluğumuz dünya çapında pek çok isim var." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal Fair Play'in (FFP) kendileri için bir mazeret olmayacağını da aktaran Comolli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Finansal şartlar beklediğimizden çok daha kötü çıktı. Bu bahane olamaz bizim için kesinlikle. Fenerbahçe için her zaman elimizden gelen en iyisini yapacağız. FFP asla bir bahane olmayacak. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kesinlikle biliyoruz. Seneye kontratı biten oyuncular olacak. Bu futbolcularla diyalog içine girip konuşacağız. Transferleri yaparken finansal duruma bakacağız. Geçen yılın ligin en iyi ofansif takımı olduk. Yaşı küçülterek daha iyi bir duruma geleceğiz."