Comolli: Başakşehir maçında gösterdiğimiz futbolu devam ettirmeliyiz

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, kulüpte harika bir dostluk ortamı olduğunu ve haftasonu oynanacak Sivasspor karşılaşmasında 8.haftadaki Başakşehir maçında oynadıkları güzel oyunu devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli sabah gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

''Çok şükür ki milli maçlarda sakatlanan hiçbir oyuncumuz yok''

Milli takım arasının getirdiği bazı zorluklardan bahseden Comolli, "Bunlardan birincisi sakatlık. Çok şükür ki milli maçlarda sakatlanan hiçbir oyuncumuz yok. Yaşanabilecek diğer zorluk ise, Martin gibi, Roman gibi, Diego gibi, Isla gibi bazı oyuncularımız millli takımlarında oynuyor, dakika buluyorlar fakat bazı oyuncularımız ise istedikleri dakikayı bulamadılar. Ferdi, Barış sadece 30'ar dakika oynayabildiler. Tabii ki oynayanlarla oynamayanlar arasında bu dengeyi de bulmak zor bir şey" diye konuştu.

"Önemli olan Başakşehir maçında gösterdiğimizi futbolu devam ettirmek"

Milli takımlarına katılmayan oyuncuların Samandıra'da çalışmalarına son sürat devam ettiğinin altını çizen Comolli, önemli olanın, "Medipol Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, o güzel futbolu devam ettirmek ve bir sonraki Sivasspor maçında bunu tamamen yansıtmak" olduğunu belirtti.

''Frey çok çalışkan ve profesyonel bir isim''

Milli takımlarına katılmayan oyuncuların da çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Damien Comolli, "Aynı zamanda İstanbulspor'la bir hazırlık maçımız oldu. Bu hazırlık maçında Frey'in attığı çok güzel bir gol vardı. Kendisinin kulüp adına atmış olduğu ilk goldü. Gerçekten kendisi çok çalışkan ve profesyonel bir isim" ifadelerini kullandı.

Meksika Milli takımında forman giyen Diego Reyes'in takıma dönmesi için sabırsızlandığını ifade eden Comolli, "Çünkü milli takımda kaptanlık yapmış ki adettir, kaptanlık yapınca bir şeyler ısmarlamanız gerekmektedir. Kendisi bir an evvel gelsin, bunu bizzat bekliyorum" dedi.

''Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum''

Oyuncularla her gün birebir görüştüklerini söyleyen Comolli, "Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Onlar zaten içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler" ifadelerini kullandı.