Commerzbank'tan Dolar-TL tahmini

Commerzbank'ın bir döviz ve gelişen piyasalara ilişkin çarşamba günü paylaştığı raporunda, Dolar/TL kurunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasını daha fazla sıkılaştırmaması durumunda, gelecek aylarda sert bir şekilde yükseleceği beklentisi yer aldı.

Türk Lirası'nın, dolardaki geri çekilmenin ve gelişen piyasalara ilişkin risk algısının iyileşmesinin etkisiyle, ocak sonu ve şubat başında sert bir şekilde değer kazandığı belirtilen raporda doların tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte zayıflamaya başladığı ifade edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, raporda, genişleyen cari açık, yükselen enflasyon ve ekonomik daralma olmak üzere Türk Lirası'na ilişkin dikkat edilmesi gereken üç temel unsura dikkat çekildi.

GSYİH'nin dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda yatay seyretmesi yönündeki beklentinin yer aldığı Commerzbank raporunda, ekonomik büyümeye ilişkin endişelere işaret edildi.

Raporda, “Uluslararası birçok kuruluş dahil yorumcular hala yıllık yaklaşık yüzde 3'lük büyüme tahmininde bulunuyor gibi görünüyorlar – bazıları tahminlerini revize etmiş olabilir ama çok az bir miktar” ifadesi yer aldı. Böyle bir büyümenin sadece yeni GSYİH serisinin istatistiksel karakterinin temel göstergelerle uyumsuz şekilde hareket etmesi durumunda ya da alışık olunandan farklı bir şekilde mümkün olabileceği ifade edildi.