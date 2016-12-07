Commerzbank'ın yıl sonu dolar/TL tahmini 3.75!

Commerzbank analisti Tatha Ghose, "TCMB, hükümetin görüşlerinin aksine reel faiz oranını kayda değer biçimde pozitif tutamazsa" yıl sonu dolar/TL tahmini olan 3.75 seviyesi için "kayda değer yukarı yönlü potansiyel" gördüğünü açıkladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Ghose, Merkez Bankası'nın 2017 para politikası stratejisi açıklamasıyla, Türk lirasında Salı günü yaşanan sert ralli arasında "direkt bir bağlantı bulunmadığını" söyledi. Ghose, Merkez Bankası'nın "Son dönemdeki nisbeten gevşek yaklaşımından ziyade 2017 boyunca enflasyon hedeflemesine bağlı kalma seviyesini" artırıp artırmayacağının çok açık olmadığını söyledi.

Commerzbank analisti Ghose, döviz ihalelerine yeniden başlanması, piyasaya döviz arz edecek yollar aramak ve politika yapıcıların zaman içerisinde yeniden döviz rezervi oluşturmasının, "gelişmekte olan piyasalar açısından elverişsiz olan ortamda liranın korunması için güçlü araçlar olmadığını" söyledi.