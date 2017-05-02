Commerzbank'a göre dolar/TL birkaç ayda 3.70'e yükselebilir

Commerzbank gelişen ülke ve G10 para birimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu raporunda Dolar/TL 'nin 3.70 seviyesine yükseleceğini öngördü.



Raporda Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışıyla kurda geri çekilmenin devam ettiği, bankanın diğer bir sıkılaştırma adımı olarak swap faizini de 50 baz puan yükselttiği hatırlatıldı.



Enflasyonun TCMB hedefinin üzerinde olacağı belirtilen açıklamada, "Bunların yanı sıra TCMB Cuma günkü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 8'den yüzde 8.5'e yüksetti. Bize göre enflasyon daha yüksek olacak, tahminimiz yüzde 9.7 olması yönünde..Enflasyonun zirve yapmasını ve sonra düşmesini bekliyoruz ancak görüşümüz yılın 3. çeyreğinde de yüzde 10 civarında yüksek seyredeceği yönünde. Şimdilik Dolar/TL 'nin gelecek aylarda 3.70 olacağı beklentimizi koruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fed beklentisi





Bankanın raporunda yarınki Fed toplantısında bir faiz artışının olası görülmediği ifade edilerek "Tek konu; bankanın Haziran'a yönelik sinyal verip vermeyeceği olacak. Haziran veya Eylül'de faiz artışı FX piyasalarında çok etkili olmayacak." değerlendirmesine yer verdi.