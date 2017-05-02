T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Commerzbank'a göre dolar/TL birkaç ayda 3.70'e yükselebilir

Commerzbank yolladığı notta kurun gelecek aylarda 3.70 seviyelerine yükselebileceğini belirtti

02 Mayıs 2017 23:51

Commerzbank gelişen ülke ve G10 para birimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu raporunda Dolar/TL 'nin 3.70 seviyesine yükseleceğini öngördü. 

Raporda Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışıyla kurda geri çekilmenin devam ettiği, bankanın diğer bir sıkılaştırma adımı olarak swap faizini de 50 baz puan yükselttiği hatırlatıldı.

Enflasyonun TCMB hedefinin üzerinde olacağı belirtilen açıklamada, "Bunların yanı sıra TCMB Cuma günkü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 8'den yüzde 8.5'e yüksetti. Bize göre enflasyon daha yüksek olacak, tahminimiz yüzde 9.7 olması yönünde..Enflasyonun zirve yapmasını ve sonra düşmesini bekliyoruz ancak görüşümüz yılın 3. çeyreğinde de yüzde 10 civarında yüksek seyredeceği yönünde. Şimdilik Dolar/TL 'nin gelecek aylarda 3.70 olacağı beklentimizi koruyoruz" ifadelerine yer verildi. 

 

Fed beklentisi



Bankanın raporunda yarınki Fed toplantısında bir faiz artışının olası görülmediği ifade edilerek "Tek konu; bankanın Haziran'a yönelik sinyal verip vermeyeceği olacak. Haziran veya Eylül'de faiz artışı FX piyasalarında çok etkili olmayacak." değerlendirmesine yer verdi.

ETİKETLER

Commerzbankdolarekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24