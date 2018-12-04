Commerzbank, yıl sonu dolar/TL beklentisini revize etti

Commerzbank, Merkez Bankası'nın faizleri aşırı düşürmeyeceği varsayımıyla dolar/TL'nin daha önceki tahminini 6.50 yerine 2019 yılı sonunda 5.75 seviyesine çekti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı Commerzbank bilgi notunda, dolar/TL beklentilerinin aşağı çekildiği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir faiz artırımı beklenmediği bildirildi. Notta, "Beklenenden daha iyi gelen kasım ayı enflasyon verisinin ardından TCMB politikalarına ve dolar/TL beklentimize ilişkin tahminlerimizi revize ettik" dendi. Commerzbank'ın notu şöyle devam etti:

"Enflasyon, muhtemelen 2019'un ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 15'e doğru gelecek ve TCMB muhtemelen repo faizini 2019'un ilk çeyreğinden başlayarak kademeli olarak düşürecek.

"Merkez Bankası'nın faizleri aşırı düşürmeyeceği varsayımıyla, dolar/TL'nin daha önceki tahminimiz olan 6.50 yerine 2019 yılı sonunda 5.75 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz."