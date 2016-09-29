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Ekonomi
Deutsche Welle

Commerzbank yeniden yapılanıyor

Commerzbank spekülatif işlemlerden çekilerek yatırım ve özel müşteri hizmetlerine odaklanacak. Personel sayısı 9 bin 600 azaltılacak.

29 Eylül 2016 19:50

Almanya'nın ikinci büyük bankası olan Commerzbank 2020 yılına kadar personel sayısında 9 bin 600 kişilik indirim yapılacağını duyurdu. Böylece toplam 50 bin kişinin çalıştığı bankada her beş yerden biri boş kalacak. Finans krizinde ağır yara aldığı için devlet iştirakiyle iflastan kurtarılan ve Dresdner Bank'ı devralan Commerzbank'ın mali ve stratejik hedefleri arasında büyüme vaat eden branşlarda istihdam edilmek üzere 2 bin 300 uzman eleman alınması da bulunuyor.

Commerzbank faaliyetlerini ‘özel müşteri ve işletmeci' bankacılığı ile ‘şirket' bankacılığı üzerinden yürütecek. Bankanın açıklamasında tasarruf ve verimliliği arttırıcı reformların yapılacağı belirtildi.

Commerzbank'ın yeniden yapılandırılmasının 1,1 milyar euroya mal olacağı, hissedarlara temettü dağıtılmayacağı ve kârın ihtiyat akçesine aktarılacağı öğrenildi.

Alman bankasının yeniden yapılandırılmasında bankacılık yasasının sertleştirilmesi de rol oynuyor. 2016 yılının ilk yarısında Commerzbank'ın kârı yüzde 40 oranında azalarak 372 milyon euroya düşmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,AFP/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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CommerzbankDresdner BankDeutsche Welle Türkçe DWdpaAFP/AG

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