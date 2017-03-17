Commerzbank: Merkez Bankası, Türkiye ekonomisine sabotaj düzenliyor!

Türkiye’deki ekonomik durumu Almanya’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt’a değerlendiren Commerzbank uzmanları, Merkez Bankası’nın son dönem politikalarını siyasi atmosfere bağlayarak AKP’nin siyasi çıkarları için Türkiye ekonomisine sabotaj düzenlediği iddiasında bulundu.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Türkiye’nin siyasi bir belirsizlik sürecine girdiğini vurgulayan Commerzbank uzmanları, bu ortamda Merkez Bankası’nın izlediği para politikasının problemlerine dikkat çektiler.

Merkez Bankası’nın dün aldığı kararla geç likidite penceresi faiz oranını yani Merkez Bankası’nın bankalara borç verirken uyguladığı faizi 75 baz puan yükselterek yüzde 11,75’e çıkardığını bunun sonucunda Türk lirasının dolar ve avro karşısında son 2,5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı kredi faizlerini yükseltirken faiz oranı ile koridorun alt ve üst bantlarında değişiklik yapmamasını da değerlendiren uzmanlar, bu durumun Tayyip Erdoğan’ın faiz takıntısı ve yaklaşan referandumla ilgili olduğu yorumunda bulundu.



Ülkedeki politik atmosferin son derece gergin olduğunun belirtildiği değerlendirmede AKP’nin ekonomi politikası “sabotaj" olarak adlandırıldı ve bu haliyle Merkez Bankası’nın para politikasının yetersiz olduğu vurgulandı. Doların yıl sonunda 3,90 TL seviyesini geçeceğini ve bunun kötü giden Türkiye ekonomisinin özellikle ihracatı üzerinde ek baskı yaratacağını değerlendirmesine ekleyen Commerzbank, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin yavaşladığını ve milli gelirinin gerilediğine dikkat çekti.

İşsizliğin yüzde 12 seviyesine yükseldiğini de vurgulayan Commerzbank, Alman yatırımcılara açık bir mesaj vererek değerlendirmesini “Türkiye ekonomisi çöküyor” şeklinde noktaladı.

