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Comic Con Festivali 24 Temmuz'da başlıyor

Yalnızca çizgi roman türünü değil bilim kurgu ve fantezi edebiyatını da kucaklayan San Diego Comic-Con bu yıl 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek

24 Temmuz 2014 18:15

Film / TV/ animasyon severler, çizgi roman okuyucuları ve video oyunları takipçileri   Comic-Con için bu hafta San Diego’da buluşuyor.

Comic-Con, pop kültürünün birçok unsurunu tek bir çatı altında toplayan 4 gün boyunca sadece katılımcıların takip edebildiği adeta büyük bir çadır gösterisi. 

Yalnızca çizgi roman türünü değil bilim kurgu ve fantezi edebiyatını da kucaklayan San Diego Comic-Con bu yıl 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu yıl da en iyi kapak çiziminden en iyi kaligrafiye  kadar uzanan 30’a yakın kategoride çizgi endüstrisinin Oscarları kabul edilen Will Eisner ödülleri dağıtılacak.

Bu yılki etkinlikte Batman’in 75., Hellboy’un ise 20. yıl dönümü kutlanayacak.

Marvel Stüdyoları panel programlarına dair henüz bir açıklama yapmasa da tahmin edilen "Ant-Man" ve  "Avengers"in konuşulacağı. Paramount, "Teenage Mutant Ninja Turtles" , Warner Bros, "The Hobbit: The Battle of the Five Armies" ve "Mad Max" Fox ise animasyon filmi "Book of Life"ın da dahil olduğu birçok film ile panellerde yer alacak…

"Game of Thrones" ve  "The Walking Dead" yaratıcıları ve teknik ekipleri ise Hall H’de, yani en büyük salonda izleyicileri ile buluşacaklar. "The Big Bang Theory", "American Horror Story", "Sons of Anarchy", "Arrow" ve "The Vampire Diaries" diğer dikkat çeken panel konusu diziler.

Joel McHale ve birçok sanatçı eşliğinde komedinin geleceği tartışılacak.

Guillermo del Toro, yeni FX serisini sunmayı planlıyor. "Orphan Black"in konuşulduğu panelde Tatiana Maslany de olacak.

David Fincher, Peter Jackson göze çarpan konuk yönetmenlerden. Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Charlize Theron gibi çok sayıda ünlü isim Hall H’deki panellere katılacak.

Hall H’deki panelleri izlemek isteyen çok sayıda kişi geceden sıraya girecek.

Birçok bilgisayar oyunu tanıtımı da yapılacak konferansın düzenlendiği kongre merkezinin boydan boya standlara ayrılmış aşağı katında ise sergilenen Amerikan çizgi romanlarının, film, dizi, çizgi film, animasyon, bilgisayar oyunu ve çizgi romanlarla sembolleşmiş figürlerin oyuncaklarını, posterlerini, baskı tişörtlerini, çıktılarını alma şansınız var.

44.sü yapılacak  konferansa 150 bin’den fazla kişinin katılacağı tahmin ediliyor. 

Bugünkü basına özel önizlemeden bazı kareler şöyle: 

 

San Diego Comic-Con hakkında detaylı bilgi şu adreste:  http://www.comic-con.org/cci

 

 

 

 

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