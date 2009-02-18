Çömez İngiltere'de Gomez!

Ergenekon soruşturmasında aranan eski AKP milletvekili Turhan Çömez'in İngiltere'de oturma izni için başvuru yaptığı, İngiltere Sınır Ajansı'na 31 Aralık'ta yapılan başvuruda isim olarak "Turhan Gomez" yazıldığı ileri sürüldü Ancak Çömez'in avukatları bunu yalanladı.



Ergenekon soruşturması kapsamında aranan AK Parti eski Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in İngiltere'ye "oturma izni" başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. SABAH'ın elde ettiği belgeye göre, Çömez İngiltere'deki oturma izni başvurusunu "Turhan Gomez" ismiyle 31 Aralık 2008 tarihinde yaptı. Çömez'in, İngiliz İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İngiltere Sınır Ajansı'na yaptığı başvuru şekil yönünden uygun görüldü. Ancak oturma izni alıp almayacağı İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmeden sonra netleşecek.



Üç şehir arasında



Çömez'in yurtdışında bulunduğu süre içinde özellikle Londra, Petersburg ve Moskova'da bulunduğu belirlendi. Çömez'in yurtdışındaki bağlantıları sağlayan kişiler ise Metin (Türk), Andrey (Rus) ve Azat (Azeri). Rus vatandaşı Andrey'in aynı zamanda Ergenekon tutuklusu emekli tuğgeneral Levent Ersöz'le de sıkı ilişki içinde olduğu ileri sürülüyor.



Otobüste görüntülenmişti



Haziran 2008'de dil öğrenimi için İngiltere'ye giden Turhan Çömez hakkında Temmuz 2008 tarihinde arama kararı çıkarılmıştı. Eylül 2008'de İngiltere'de bir kafede ve otobüste görüntüleri ortaya çıkan Çömez'in yanındaki kişiye söylediği "karşıya nasıl atlarız?" sözlerinden Amerika'ya kaçmayı düşündüğü öne sürülmüştü.



Çömez'in özellikle Londra-Petesburg ve Moskova şehirlerinde bulunduğu istihbarat bilgilerine yansıdı. Ergenekon tutuklusu emekli tuğgeneral Levent Ersöz'le bağlantısı olduğu ileri sürünen Çömez'in, Ersöz'ün Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi'nde yakalandığı 15 Ocak 2009 tarihinde Moskova'da olduğu belirlenmişti.



Ersöz bağlantısı



İngiltere'de oturma izni başvurusunda bulunan Çömez'in yurtdışındaki temaslarını Metin (Türk), Andrey (Rus) ve Azat (Azeri) isimli kişilerin sağladığı belirlendi. Bu isimlerden Azeri vatandaşı Azat'ın Türkiye'deki bazı isimlerle de bağlantılı olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Rusya vatandaşı Andrey'in aynı zamanda emekli tuğgeneral Ersöz'le de temasta olduğu öne sürülüyor.



Talebi kabul edildi



Ergenekon firarisi Turhan Çömez, 31 Aralık 2008 tarihinde İngiliz İçişleri Bakanlığı'na bağlı Londra'daki İngiltere Sınır Ajansı'na oturma izni başvurusunda bulundu ve başvuru talebi kabul edildi. Çömez'in "oturma izni" alıp almayacağı İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmeden sonra netleşecek.



Turhan Çömez iddialara göre, yakalanmamak için başvuruyu "Turhan Gomez" ismiyle yaptığı belirtiliyor. Turhan Çömez'in başvuru formuna farklı bilgiler yazdığı, adres olarak da bir arkadaşına ait evi gösterdiği belirlendi.



Avukatları yalanladı



Turhan Çömez’in avukatları Engin Düzgün, Yağız Ali Dağlı ve Ömer Faruk Dere yaptıkları açıklamada, Turhan Çömez’le ilgili haberi “asılsız, gayri ahlaki ve gündem değiştirmeye yönelik” kurgulanmış bir haber olduğunu öne sürdüler.



Turhan Çömez’in avukatları, iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptılar:



“Müvekkilimiz Sayın Çömez’in; habere konu oturma iznine ilişkin hiçbir başvurusu olmadığı gibi, müvekkilimin oturma iznine ihtiyacı da bulunmamaktadır. Söz konusu haberin içine itina ile monte edilen gizemli isimleri ise; müvekkilimiz kesinlikle tanımamaktadır. Ayrıca müvekkilimiz 07.06.2008 tarihinden itibaren İngiltere’de olup; eğitimini bir gün dahi aksatmamış ve İngiltere dışına da çıkmamıştır.



Korku ve dezenformasyon imparatorluğu kurmak isteyenlerin bu nafile çabaları; Türkiye’nin hakiki gündemini değiştirmeye, düşünen beyinlere hükmetmeye yetmeyecek ve bu kurgunun mimarları, er ya da geç hem hukuk hem de kamu vicdanı nezdinde mahkum olacaklardır.

Müvekkilimiz ile ilgili olarak bahse konu haberlerin içerisinde yer alan hususların devlet eli ile öğrenilmesi son derece kolay iken; devletin belli kurumlarını işgal eden kişilerin, devlet adamı olmanın gerektirdiği sorumlulukları ifa etmeksizin, basında çıkan ve doğruluğunu araştırmadıkları asılsız haberlere dayanarak beyanda bulunmaları da, bulundukları makamların ağırlığı ile çelişmektedir.



Bununla birlikte halen devam etmekte olan bir yargılamayı etkilemeye yönelik ve müvekkilimiz hakkında henüz bir isnat söz konusu değil iken ve müvekkilimize usulüne uygun herhangi bir yasal talep yapılmamışken, kendisini toplum nezdinde mahkum etmeye yönelik beyanların, sahiplerine hukuki sorumluluk doğuracağı da unutulmamalıdır.



Bahse konu haber ve bundan sonra müvekkilimizle ilgili olarak yapılacak her türlü hukuka aykırı ve müvekkilimizin kişilik haklarını zedeleyecek girişimler karşısında, hukuki süreç en kısa zamanda başlatılacak ve gerekli yaptırımların uygulanması da hukuken sağlanacaktır. “



